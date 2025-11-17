Ferreras, tajante sobre la comparecencia de Mazón en el Congreso por la gestión de la DANA: "El hombre que más bulos ha generado se está intentando camuflar en el resto de bulos"

El director y presentador de Al Rojo Vivo ha subrayado una de las mayores incoherencias del relato de Mazón: "Sabía que Utiel se estaba ahogando, estaba dando un paseo… pero tenía el móvil en la mochila".

En Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras ha analizado la enésima versión ofrecida por Mazón sobre su paradero el 29 de octubre, cuando la DANA arrasó Valencia. El president en funciones admitió ante la comisión de investigación del Congreso que pudo "no haber escuchado una llamada", aunque volvió a defender que estuvo “proactivamente pendiente” de la emergencia. Para Ferreras, esta explicación es "una nueva aportación a su creatividad".

En conversación con José Muñoz, portavoz del PSPV, la interpretación fue igual de crítica. Muñoz ha resumido así la comparecencia del dirigente popular: "Lleva quince minutos de intervención y ya empieza a desplegar las mentiras a las que nos tiene acostumbrados".

A partir de ahí, Ferreras ha subrayado lo que considera una de las principales incoherencias del relato de Mazón: "Sabía que Utiel se estaba ahogando, estaba dando un paseo… pero tenía el móvil en la mochila", ha señalado, incrédulo.

Y ha rematado con una sentencia sobre la estrategia del dirigente popular: "El hombre que más bulos ha generado está intentando camuflarse entre el resto de bulos".

