Ahora

en al rojo vivo

Escolar: "Hasta ahora, Pedraz esta siendo más sensato en sus autos que la UCO en algunas de sus investigaciones"

El periodista y director de 'eldiario.es' ha valorado en Al Rojo Vivo la decisión del juez Santiago Pedraz de citar como testigo a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, en el marco del caso Leire, y ha cuestionado algunas inferencias de la investigación.

ess

En Al Rojo Vivo, el periodista y director de 'eldiario.es', Ignacio Escolar, ha valorado la decisión del juez Santiago Pedraz de citar como testigo a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, que declarará el próximo 10 de julio en el marco de la causa Leire.

"Da la impresión de que Pedraz estaba siendo bastante más sensato en sus autos de lo que está haciendo la UCO en sus investigaciones a la hora de llegar a determinadas inferencias o plantear determinadas cuestiones", ha señalado.

En su opinión, la citación es lógica dentro de la instrucción: "Me parece razonable que cite a la presidenta del PSOE como testigo, es decir, alguien que está obligado a decir verdad, pero sobre el que no recae en principio ninguna acusación penal, para que explique sus reuniones con Leire Díez".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. El papa lanza un mensaje contra el aborto y la eutanasia en el Congreso: "Toda vida debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural"
  2. El juez del caso Leire cita como testigo a Cristina Narbona e imputa a la abogada de Koldo
  3. La Fiscalía vuelve a pedir la absolución para David Sánchez y los otros diez acusados: cree que "no están acreditadas las acusaciones"
  4. Un primer examen de las joyas de Zapatero concluye que valdrían al menos un millón de euros: serían diamantes, esmeraldas y rubíes
  5. Guerra en Irán, en directo | Netanyahu advierte a Irán que si ataca de nuevo responderá "con contundencia" mientras las fuerzas israelíes emiten órdenes de evacuación en el sur de Líbano
  6. La Ertzaintza salva la vida de una joven que amenazaba con arrojarse al vacío en Bilbao: "Hubo un momento en que pensábamos que igual no la sacábamos"