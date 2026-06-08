Escolar: "Hasta ahora, Pedraz esta siendo más sensato en sus autos que la UCO en algunas de sus investigaciones"

El periodista y director de 'eldiario.es' ha valorado en Al Rojo Vivo la decisión del juez Santiago Pedraz de citar como testigo a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, en el marco del caso Leire, y ha cuestionado algunas inferencias de la investigación.

En Al Rojo Vivo, el periodista y director de 'eldiario.es', Ignacio Escolar, ha valorado la decisión del juez Santiago Pedraz de citar como testigo a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, que declarará el próximo 10 de julio en el marco de la causa Leire.

"Da la impresión de que Pedraz estaba siendo bastante más sensato en sus autos de lo que está haciendo la UCO en sus investigaciones a la hora de llegar a determinadas inferencias o plantear determinadas cuestiones", ha señalado.

En su opinión, la citación es lógica dentro de la instrucción: "Me parece razonable que cite a la presidenta del PSOE como testigo, es decir, alguien que está obligado a decir verdad, pero sobre el que no recae en principio ninguna acusación penal, para que explique sus reuniones con Leire Díez".

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