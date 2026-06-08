Cuartango, sobre la citación de Narbona como testigo: "La investigación de Pedraz se extiende como una mancha de aceite"

El periodista ha analizado la evolución del caso Leire, en el marco de la investigación del juez Santiago Pedraz, que continúa ampliando su alcance tras aceptar nuevas diligencias de la Fiscalía. El próximo 10 de julio declarará como testigo la presidenta del PSOE, Cristina Narbona.

El caso Leire Díez continúa ampliando su alcance en el marco de la investigación del juez Santiago Pedraz, que ya ha aceptado todas las diligencias solicitadas por la Fiscalía. En este contexto, la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, declarará como testigo el próximo 10 de julio, junto a otras comparecencias previstas.

"Da la impresión de que la investigación de Pedraz se extiende como una especie de mancha de aceite", ha diagnosticado el periodista Pedro Cuartango al analizar la evolución del caso.

"Primero, la investigación parecía circunscrita a Santos Cerdán y a una posible falsificación de facturas dentro del PSOE. Pero después ha aparecido la supuesta implicación de la directora de la Guardia Civil, y también referencias a reuniones en la Fiscalía General del Estado. Y, por último, el pasado sábado conocimos la existencia de una anotación manuscrita de Leire Díez en la que se mencionan las siglas 'PS', que todo apunta a que podrían referirse a Pedro Sánchez. Por tanto, el asunto está escalando de forma progresiva", ha añadido.

Cuartango ha insistido además en la distinción entre ámbitos: "Una cosa son las responsabilidades penales, y es evidente que esta investigación va para largo, y otra distinta son las responsabilidades políticas y la necesidad de explicaciones, que creo que corresponden al presidente del Gobierno".

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