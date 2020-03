La ministra de Trabajo Yolanda Díaz, ha asegurado en Al Rojo Vivo que ella "hubiera incluido una moratoria de los alquileres" entre las medidas aprobadas por el Gobierno para frenar la crisis derivada del coronavirus, entre las que sí se encuentra una moratoria en la pago de las hipotecas.

"Me parece, además, que es la preocupación que tienen muchas familias españolas, pero no es un punto y final y creo que el presidente del Gobierno es un hombre muy sensible, está muy atento a las necesidades del país y sin duda todas las necesidades que veamos van a ser abordadas", ha puntualizado.

En esta línea, ha querido remarcar que es "muy importante" el paquete de medidas económicas aprobado en Consejo de Ministros: "Todo el Consejo de Ministros al completo remamos en la misma dirección".

Díaz ha apuntado que esa inyección del Gobierno "prima que no se despida a la gente" para "en primer lugar atender la crisis sanitaria" y también preservar "el enorma impacto económico y social que va a tener nuestro país". Además, ha advertido que el paquete de medidas "se verá incrementado en los próximos días".

"Va a haber fraudes"

La ministra ha señalado que "los ERTE son la mejor medida que tenemos para no despedir a nadie" y ha enfatizado en la importancia de aplicarlos en los casos que sea necesario: "Los recursos que comprometemos son importantes".

"Los ERTE están pensados para no despedir a nadie, esto permite que la situación de crisis sea un paréntesis", ha señalado.

A pesar de ello ha avisado de que se pueden producir "fraudes" ya que, según apunta, ha recibido varios mensajes de personas a las que las han obligado a coger vacaciones. "Las vacaciones tienen un procedimiento reglado y no se pueden adopatar con carácter imperativo sin ser consultadas con dos meses de antelación", ha recordado.