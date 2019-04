Xavier Domènech: "No tengo ninguna duda de que el Partido Popular no cree en la separación de poderes"

Xavier Domènech, portavoz de 'En Comú Podem', analizó en 'Al Rojo Vivo' la encarcelación de Oriol Junqueras y otros siete exconsellers del Govern de Cataluña. Domènech cree que "hay que pedir la desactivación del artículo 155 y la amnistía política" en una situación que califica como "grave".

"Pensar que esto es un problema penal es estar absolutamente ciego", asegura el portavoz, que va más allá en sus críticas y cree que "a este Partido Popular hay que echarlo" del poder.

Además, afirmó que está "a favor de la separación de poderes", algo que no tiene "ninguna duda" de que no cumple el Partido Popular. "No tengo ninguna duda de que el Partido Popular no cree en la separación de poderes", criticó Domènech.