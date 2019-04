Wyoming: "Llamemos al Valle de los Caídos monumento esperpéntico a la gloria de un dictador que causó cientos de miles de muertos"

JUICIO CONTRA WYOMING Y DANI MATEO POR UN CHISTE

"He cumplido 62 años y esto me pilla mayor; nunca me he visto delante de un juez por una cuestión política y me toca a estas edades", así ha hablado el Gran Wyoming en ARV sobre su paso por el banquillo por hacer un chiste. Además, ha añadido que "el Estado debería aplicar también la ley en estos casos, la ley de Memoria Histórica y si no están de acuerdo que la deroguen y abran un debate".