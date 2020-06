El ministro Salvador Illa ha explicado en Al Rojo Vivo que el Gobierno está "preparado en la hipótesis de que puede haber una segunda oleada" de coronavirus y no ha descartado que ésta pueda ocurrir en verano.

"La gente la sitúa mucho en septiembre-octubre. Si se produce no hay ninguna razón para que se produzca en septiempre-octubre y no ahora en verano", ha señalado en su primera entrevista en televisión, negándo que haya evidencias científicas que avalen que el virus pierda resistencia por el calor.

"Si fuera cierta la hipótesis de que el calor perjudica este tipo de virus y entonces disminuye las probabilidades de contagio porque en situaciones de mucha sequedad y calor, con temperaturas muy altas, el virus permanece poco en las superficies, es una posibilidad pero a mi no me trasladan que esto esté contratable científicamente y la evolución de la epidemia en ciertas partes del mundo tampoco parece acreditar esta versión", ha advertido.

"No hay evidencia de que el calor debilite al virus"

A pesar de ello, ha asegurado que "ojalá sea así", aunque ha vuelto a recordar que "no hay evidencia científica". "No dejamos de pensar que puede haber una segunda oleada, yo creo que no sería en ningún caso como la primera, pero estamos trabajando en esa hipótesis y preparándonos", ha asegurado a las preguntas de Antonio García Ferreras.

El ministro ha avisado de que "rebrotes ha habido y seguirá habiendo en todos los países" por lo que, apunta, "es importante tener una buena red de vigilancia y actuar con contundencia".

"Eso es lo que se está haciendo en España. Bilbao es un ejemplo de esto. Todos los rebrotes en España han sido detectados a tiempo, en un lapsto de tiempo correcto, y han sido atajados por las autoridades sanitarias", ha recordado.

Illa ha explicado que solo "tres casos sin vínculo ya es un brote" y "un solo caso en residencia ya implica que se actúe en esa residencia": "Tenemos unos criterios estrictos y si se detectan precozmente más".

"Si hacen falta medidas drásticas, el Gobierno las va a tomar otra vez"

Salvador Illa ha señalado de que en estos momentos "se está haciendo lo correcto" respecto al control y detección de nuevos brotes porque "se han tomado medidas muy contundentes", aunque ha advertido de que "si en algún momento hacen falta medidas drásticas, el Gobierno las va a tomar otra vez".

Illa apunta que "los españoles somos conscientes de que el virus sigue ahí" y aplaude que la población tome las medidas de seguridad pertinentes, aunque apunta que si se requiere una actuación contundente que requiera de "confinar una población, un barrio, una instalación sanitaria o una instalación hotelera", lo harán: "Si hay que ir más allá lo haremos con total contundencia para evitar una segunda oleada".

"Hay que reforzar las salud pública"

Preguntado sobre si el Gobierno ya ha tomado decisiones para evitar futuras pandemias, el ministro de Sanidad ha explicado que "hay algunas lecciones que son claras": "Hay que reforzar la salud pública".

"Salud pública ha sufrido merma de recursos en los ultimos años fruto de toda la situación que hemos vivido desde el 2008. Una gran lección es que la salud pública debe reforzase, es indiscutible", ha remarcado.

El titular de Sanidad también ha extraído una "segunda lección" de la pandemia y es que "hay que reforzar los mecanismos multilaterales". "Las pandemias por definición son globales, por tanto la única forma es coordinarnos los paises y tener instrumentos multilarertales y fortalecerlos. Europa también tiene que actuar mucho más coordinadamente, para combatir cosas globales nos e hace con instrumentos locales, sino con instrumentos multilaterales", ha explicado.

El ministro ha recordado que "ningún lugar del mundo ha escapado a esta pandemia" y ha avisado que es "un aprendizaje que tenemos que sacar todos".

"España es uno de los cinco países del mundo con más tráfico de personas. Tuvimos unos brotes muy localizados y a partir de este brote en Lombardía, Italia, activamos el 25 de febrero un consejo interterritorial de forma extraordinaria y pensamos que esta última semana es cuando la relación que hay tan estrecha con Italia, de vuelos, de eventos, ferias... el virus se expandió por nuestro país y la constancia oficial la tuvimos el 9 de marzo, lunes", ha aclarado.

Apela a la "responsabilidad" tras el estado de alarma

Salvador Illa también ha confirmado que, a partir de la próxima semana, una vez decaiga el estado de alarma el 21 de junio, cualquier ciudadano en cualquier lugar de España podrá viajar a otros territorios de nuestro país. A pesar de ello, ha apelado a la "responsabilidad individual" y ha recordado que "los viajes innecesarios, pues son innecesarios".

"Decae el estado de alarma y por tanto hay movilidad en nuestro territorio", ha apuntado Illa que ha recordad la importancia de "tener la actitud de responsabilidad individual": lavarse las manos con frecuencia, mantener la distancia interpersonal, la higiene en lugares públicos y privados y el uso obligatorio de mascarilla.