En su primera entrevista en televisión tras la crisis del coronavirus, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha respondido a las teorías de la conspiración que han difundido políticos como Hermann Tertsch, eurodiputado de Vox.

El político de extrema derecha asegura que el Covid-19 proviene de un laboratorio y no de animales. "Yo creo que este virus es un virus que ha venido de un sitio concreto. No ha sido una merienda de un pangolín con un murciélago como se dijo al principio. No sabemos de dónde viene, pero es un virus que viene de un sitio donde hay al lado un laboratorio chino, ese virus permiten que desde allí y no vaya al resto de China, pero sí que vaya hasta occidente", aseguró.

El titular de Sanidad ha señalado en Al Rojo Vivo que "las evidencias científicas en absoluto sustentan esta afirmación que ha hecho este diputado": "Más bien sustentan que proviene de un reservorio animal".

En este sentido, ha pedido que "más que opinar", "hay que atenerse a lo que dicen los informes científicos". "Los informes de los expertos dicen que proviene de un animal y en absoluto sustentan ese tipo de teorías", ha zanjado.