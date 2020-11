El ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, se ha comprometido con el 'Objetivo 2%', la iniciativa de Constantes y Vitales de laSexta para que España invierta al menos el 2% de su PIB en ciencia y a la que ya se han adherido más de medio millón de personas a través de su firma. Tú también puedes adherirte a través de este enlace.

"He reflexionado y he pensado que yo debo ser recipiente de esas firmas, ahora no me toca pedir, sino conseguir y hacer", ha señalado en Al Rojo Vivo. Y es que España se sitúa a la cola de Europa en inversión en ciencia: actualmente solo se destina el 1,24% del PIB, mientras que la media europea está en el 2,12%.

"Claramente no puede ser, los planes del Gobierno de 2014 decían que en 2020 debeíamos llegar a la media europea. Ya vemos donde estamos, hemos tomado un gran impulso con este presupuesto que hemos presentado y tomaremos otro gran impulso en el año siguiente", ha explicado.

Duque ha destacado la necesidad de lograr un "compromiso que sea a largo plazo" y que "nos ponga como mínimo en ese 2%": "Y si es posible llegar al nivel que la Unión Europea ya nos exige, que es el 3% en 2030".

El ministro asegura que "la única solución para que el país, dentro de diez años, de a los jovenes una oportunidad, un nivel de vida alto", es que se logre un gran "pacto" de estado para invertir en I+D: "No existe ninguna fórmula alternativa, tenemos que conseguirlo".

En este sentido ha anunciado que ya ha "empezado contactos": "Lo que hemos hecho las dos o tres semanas anteriores es contactar con agentes sociales y ya tenemos conformado un texto concreto que es el que vamos a presentar a la consideracion de los diferentes partidos para que sepamos que quien gobierne hasta 2030 tenga claro lo que tiene que hacer".