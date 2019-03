Lucía Avilés, magistrada: "Si la sociedad es machista y patriarcal, lógicamente los jueces también tendremos sesgos"

CATALÁ SE REAFIRMA EN SUS CRÍTICAS AL JUEZ DISCREPANTE

"Las resoluciones judiciales se deben criticar. Es un ejercicio sano de democracia", afirma Lucía Avilés, magistrada y portavoz de la Asociación de Mujeres Juezas de España, que, sin embargo, no defiende los ataques frontales a un magistrado en concreto. "La sentencia a 'La Manada' pone de manifiesto ciertas carencias del sistema, pero esto no es culpa de un juez en particular. Se debe a una falta de medios y de formación", añade.