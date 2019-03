Juan Manuel Fernández, vocal del CGPJ: "No concurría ninguna actuación disciplinaria contra el magistrado González"

INDIGNACIÓN POR LA SENTENCIA DE 'LA MANADA'

"El Consejo no ha actuado porque no ha habido ninguna actuación disciplinaria contra el magistrado González", afirma el vocal del CGPJ Juan Manuel Fernández, que sostiene que las declaraciones del ministro Catalá sobre el juez del voto discrepante han generado un disgusto "profundo" en la carrera judicial. "El momento exige mesura y no voy a alimentar la confrontación", añade.