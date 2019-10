La sentencia condenatoria del 'procés' a los políticos independentistas ha motivado a miles de ciudadanos a echarse a las calles de Cataluña para protestar. La periodista Ana Pastor ha tenido la oportunidad de entrevistar a la líder de Ciudadanos en Cataluña, Lorena Roldán.

Roldán asegura que sabían que "la sentencia no es una solución a lo que está pasando" en la comunidad, pero indica que "es una consecuencia a unos hechos que ocurrieron en septiembre de 2017, de unos dirigentes políticos que decidieron saltarse la Constitución y vulnerar los derechos de los catalanes".

Por ello, "al igual que cualquier otro ciudadano cuando se salta la ley, hay vías judiciales". En este sentido, considera que la sentencia "hace justicia".

Preguntada por cuál es la solución al conflicto catalán, la Roldán explica que "los políticos tenemos que hacer nuestra parte, que no pasa por entrar en temas judiciales. Como no se soluciona es con un presidente de la Generalitat que llama a calentar las calles, y que ha dicho claramente que no va a acatar la sentencia".

"Torra se dirige a los separatistas que se han radicalizado, les dice que tomen las calles y las infraestructuras, y ellos obedecen", relata la política, que insiste en que "es una irresponsabilidad, una actitud gravísima que no ayuda a cerrar estas heridas que han fracturado a la sociedad catalana".

La solución, entonces, está, en "un diálogo entre constitucionalistas". "Hay que ser sinceros con los catalanes, respetar a los catalanes porque están ignorando a más de la mitad de los catalanes, y pedir perdón", añade, haciendo referencia a los líderes independentistas.

Carga contra el Gobierno de Sánchez

A la hora de valorar la sentencia, Roldán manifiesta que es "inmoral que Pedro Sánchez metiera cuchara e hiciera opiniones de lo que tenía que ser la sentencia". De este modo, defiende que "hubo purgas dentro de la Abogacía del Estado, porque había quien defendía que mantenía el delito de rebelión". "Intentó corregir la opinión de la Abogacía del Estado", critica refiriéndose al presidente del Gobierno en funciones.

Además, la líder de la formación naranja en Cataluña considera "inédito" que las personas que van a custodiar a los políticos condenados en la prisión catalana "sean de tus propios compañeros de partido. Veremos a ver si se cumplen las penas".

Defiende la aplicación del 155

Desde Ciudadanos mantienen su defensa a la aplicación del 155: "Hay que aplicar la Constitución en Cataluña y en cualquier lugar de España donde se ponga en riesgo, y aquí se pone en riesgo porque el Presidente de la Generalitat dice abiertamente que hay que atacar y confrontar al Estado, llamando a la desobediencia y diciendo que esto va a tener consecuencias".

Por ello asegura que la sentencia "manda un mensaje muy claro al Gobierno independentista en Cataluña y a Torra", les dice: "Si ustedes insisten en vulnerar la Constitución y pasar por encima de la democracia, la justicia tomará nota y habrá consecuencias penales".