El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha hecho un llamamiento a los catalanes a salir a la calle a manifestarse "pacíficamente" y sin "miedo" frente a la decisión del Tribunal Supremo sobre el 'procés'.

En un acto de precampaña con el lema 'Contra la sentencia, independencia', celebrado en el Centro Cultural de Terrassa, Torra ha pedido a los catalanes que en "las semanas que vendrán" no tengan "miedo de ser hombres y mujeres libres" y se mantengan "firmes" en su "dignidad y compromiso con este país".

Torra: "El voto popular ha acabado ganando a la represión"

"La represión nunca ha vencido a los catalanes. Siempre la democracia y el voto popular ha acabado ganando a la represión, y lo volverá a hacer", ha asegurado.

Arrimadas pide a Sánchez que no indulte a los dirigentes del 1-O

La portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas, ha exigido al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que "no indulte" ni conceda "privilegios penitenciarios injustificados" a los líderes independentistas.

Arrimadas ha pedido al Gobierno que "no deje tirados a los catalanes que sufren los ataques totalitarios". Además, ha reclamado a Sánchez que, "sea cual sea la sentencia", la "acate, no les indulte, no les dé privilegios penitenciarios".

Por su parte, la líder de Ciudadanos en Cataluña, Lorena Roldán, ha definido España como "una de las democracias más respetables de todo el mundo" y ha advertido: "No vamos a permitir que el nacionalismo nos haga sentir extranjeros en nuestra propia tierra". Según Roldán, "en la Cataluña del señor Torra, lamentablemente, sentirse catalán y español tiene represalias", ya que el president "pretende imponer su totalitarismo".

Vox defiende la detención de Torra y la suspensión de la autonomía

Vox ha pedido "detener" a Torra y "suspender la autonomía" de Cataluña. Ignacio Garriga, elegido diputado al Congreso por Barcelona en los comicios del 28 de abril y que el 10N volverá a encabezar la lista de Vox en la misma circunscripción, ha reclamado que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, sea "detenido" y se "suspenda la autonomía" de Cataluña.

Garriga, que ha acudido a la manifestación convocada en Barcelona con motivo del Día de la Hispanidad, ha afirmado que "lo único que pretenden los separatistas es sembrar el odio y el terror" y ha denunciado la "imposición totalitaria de los separatistas".

Frente al "desafío" independentista, según Garriga, hay que "presentar la máxima fortaleza, y esto pasa por hacer cumplir la ley y detener a los culpables". Por ello, ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez que "tome medidas contundentes para frenar el estado absoluto de rebeldía" de la Generalitat: "Lo que hay que hacer es detener a Torra, ponerlo a disposición judicial, suspender la autonomía catalana y proceder paulatinamente a recuperar las competencias en educación".