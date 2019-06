José Luis Ábalos, sobre una posible abstención de PP o Cs: "Todo lo que sea respetar la voluntad popular me parece sensato"

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, defiende que los partidos sean "sensibles" a lo expresado en las urnas por los ciudadanos. "Las urnas dicen que tiene que gobernar el PSOE. La diferencia entre la primera fuerza (los socialistas) y la segunda fuerza es muy amplia), ha señalado Ábalos ante las cámaras de laSexta.

Pero, ¿qué opina sobre la posibilidad de que Ciudadanos o PP se abstengan ante una investidura de Sánchez? "Todo lo que sea respetar la voluntad popular me parece bastante sensato", ha respondido el ministro Ábalos.

También te puede interesar

Esperanza Aguirre aseguró en laSexta Noche que ella se abstendría en la investidura de Sánchez "a cambio de que no hiciera más cesiones a los independentistas y no pactara con Podemos". La expresidenta de la Comunidad de Madrid reconoce que esto no se lo ha dicho a Pablo Casado, pero asegura que lo hará.