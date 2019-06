Ciudadanos descarta "absolutamente" la abstención para investir a Pedro Sánchez

PODRÍA HABER MÁS CONTACTOS CON VOX

Albert Rivera acudirá este martes a la reunión con Pedro Sánchez con el 'no' de Ciudadanos a su investidura como presidente del Gobierno. No solo no le apoyará con sus votos, también descarta la abstención, posibilidad que se ha planteado desde algunos partidos como Vox para evitar un gobierno con independentistas.