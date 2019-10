Los activistas de 'Tsunami Democràtic' han hecho un llamamiento a la movilización ciudadana para saturar el aeropuerto de El Prat tras conocerse la sentencia del 'procés. Allí han acudido miles de manifestantes para protagonizar unas tensas protestas que se han saldado con dos detenidos tras las cargas policiales.

Además, más de 50 personas han tenido que ser atendidas por el servicio de Emergencias Médicas durante las movilizaciones. La Policía, finalmente, ha logrado desalojar a los manifestantes.

Preguntado en Al Rojo Vivo, José Luis Ábalos, ministro de Fomento en funciones, asegura que ha estado "muy pendiente y preocupado por las incidencias en el aeropuerto de El Prat en Barcelona": "Es un centro estratégico de comunicaciones y, como tal, tiene una protección jurídica muy especial. Se ignora la importancia que supone el aeropuerto, afecta a miles y miles de personas", recalca.

Además, ha defendido que "el derecho a la manifestación y a la expresión es respetable, hay que defenderlo y ampararlo. Pero el suceso que afecta al aeropuerto no es una manifestación, sino la intención de bloquear este centro estratégico"

"Era un propósito confesado y no se puede manifestar como un derecho a la manifestación", añade el Secretario de Organización del PSOE.

Recomendaciones a los viajeros

El político socialista asegura que 780 vuelos han operado con normalidad y 110 han sido cancelados durante la jornada de protestas en Cataluña. De cara a mañana, y en el caso de que prosiguiesen las manifestaciones, Ábalos pide a los viajeros que "sigan las recomendaciones que plantea Aena".

Su recomendación va más bien dirigida "a quienes quieren alterar el funcionamiento de las comunicaciones": "Es un centro especial, no es cualquier otro. No deberían afectar al movimiento de pasajeros, muchos de los cuales son internacionales, personas que tienen necesidad de viajar y no deberían de afectarles estos actos".

Responde a Pablo Iglesias

Tras la sentencia del Tribunal Supremo, los políticos presos condenados han manifestado que es más venganza del Estadp que justicia.

Por su parte, Pablo Iglesias ha recordado a los socialistas que "en España se indultó a los terroristas Barrionuevo y Vera, al jefe del golpe de Estado del 23-F Armada y el Supremo llegó a pedir el indulto a Tejero". "Que Sánchez hable de cumplimiento íntegro es una prueba más de su apuesta por gobernar con el PP", ha recalcado.

Ábalos ha querido responder a esta referencia: "No es el propósito de cuestionar una sentencia apelar a esas comparaciones, parece responder a una obsesión".