José Carlos Díez: "No se pueden bajar los impuestos en estos momentos"

José Carlos Díez, economista, sostiene que en estos momentos no se pueden bajar los impuestos. "Se le ha dado ventaja fiscal al capital con respecto al trabajo, y llega un momento en que hay que equilibrar la balanza. No obstante, nunca en mi vida pensé que llegaría a defender al ministro Montoro", ha explicado Díez. El economista sostiene que Montoro dice la verdad cuando asegura que: "le gustaría bajar los impuestos, pero no puede".

José Carlos Díez aboga por los "impuestos razonables". "No estoy proponiendo subir los impuestos que ya pagamos. Hay grandes agujeros negros como el impuesto de sociedades o el fraude fiscal. Hay que tocar impuestos que se pusieron en el 77, y que hay que ir 'podando' en su versión original", ha señalado Díez. Para Daniel Lacalle, lo que hay que "podar" es el gasto político, que en España es "monstruoso".