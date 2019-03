Javier Maroto: "¿Cómo va a tener el PP mayoría en el CGPJ si no la tiene el Congreso? Sería anómalo"

ASEGURA QUE "LOS POLÍTICOS NO ELIGEN A LOS JUECES"

El vicesecretario de Organización del PP asegura en Al Rojo Vivo que el PP no va a tener "mayoría absoluta en el CGPJ si no tiene mayoría en el Congreso": "Sería anómalo, el reparto tiene que ser proporcional". Tras ello, ha asegurado que "los políticos no eligen a los jueces".