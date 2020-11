El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha avanzado que el Gobierno seguirá adelante con la reforma del sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en tanto que Pablo Casado sigue negándose a negociar el órgano de gobierno de los jueces con Unidas Podemos en el Gobierno.

"No nos va a quedar más remedio que cambiar la ley, que es una cosa bastante sensata. Lo que no podrá pretender el PP es que no se vaya a renovar la cúpula del CGPJ porque nosotros les parezcamos unos terribles bolcheviques", ha asegurado.

Según Iglesias, la reforma propuesta es "sensata", más allá del bloqueo popular. "Cuando se diseñó la norma estaba pensada para que un solo partido con mayoría absoluta no pudiera nombrar solo a todos los miembros del CGPJ. España ha cambiado mucho, ahora tenemos a muchos partidos representados en el Congreso de los Diputados y nadie tiene mayoría absoluta", ha explicado el vicepresidente social.