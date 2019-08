Gerardo Pisarello, diputado de En Comú Podem en el Congreso, defiende que "llegar a un acuerdo de programa y de Gobierno por el PSOE" con el objetivo de que "haya un Gobierno de coalición" y no repetir las elecciones. Una posibilidad que se antoja lejana para el PSOE, que solo contempla la posibilidad de un acuerdo programático.

Nosotros cedimos muchas cosas y no fue posible, pero todavía no lo damos por cerrado. Nos parece que la mejor opción sigue siendo un acuerdo de Gobierno y de programa, ha señalado Gerardo Pisarello antes de asegurar que desde su partido no quieren "ir a elecciones porque eso defraudaría mucho a la ciudadanía y se correría el riesgo de que las derechas sumaran".

Además, el diputado ha señalado que "echa de menos al Pedro Sánchez que hablaba de plurinacionalidad y de diálogo, que escuchaba a la gente que le decía 'con Rivera no'". Ese gusta más que el que se dirige a Ciudadanos y PP, que le acusan de ser amigo de los terroristas", ha apuntado.

En relación a la continuación de las negociaciones con los socialistas, se ha preguntado por qué van "a tirar la toalla si hasta hace pocos días se estaba debatiendo sobre qué ministerios podrían ser". "No se puede dramatizar, dar un portazo y decir 'ahora solo queremos un acuerdo de programa'", ha señalado haciendo referencia al PSOE.