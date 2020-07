Una buena higiene de manos -junto con el uso de mascarillas y la distancia social- es una de las precauciones fundamentales para prevenir los contagios de coronavirus. Sin embargo, no solo es importante que nos lavemos las manos, sino también con qué.

En este sentido, el periodista Mario Viciosa ha recordado en Al Rojo Vivo que la forma más efectiva es hacerlo con agua y jabón. No obstante, desde que estalló la pandemia se ha popularizado el uso de geles hidroalcohólicos para mantener la higiene de manos cuando no hay un lavabo cerca.

Sin embargo, los profesionales advierten de que no todos los geles son iguales ni todos son efectivos. Así, desde el Consejo General de Enfermería advierten de que los geles deben tener al menos un 70% de alcohol en su composición, pero no más de un 90%, pues en ese caso se evaporaría demasiado rápido.

El gel hidroalcohólico debe contener entre un 70 y un 90% de alcohol

Además, hay que prestar atención a la terminología: no es lo mismo un gel "hidroalcohólico" -que contiene alcohol- que uno "higienizante". Estos últimos simplemente nos lavarían las manos y pueden matar bacterias y esporas de hongos, pero no los virus. Por este motivo, debemos buscar que el gel tenga acción viricida.

Por otra parte, Viciosa ha explicado que la norma que debe cumplir el gel es UNE 14476. Si este número aparece en el etiquetado, podemos estar seguros de la efectividad del gel en cuestión, si bien no siempre aparece declarado en los botes. De hecho, ha apuntado el periodista, que no aparezca no quiere decir necesariamente que el gel en cuestión no sea bueno.

Lo más efectivo: agua y jabón

En cualquier caso, apunta el divulgador, no hay nada tan efectivo como lavarnos las manos con agua y jabón, ya que el coronavirus se destruye con facilidad con el jabón, porque tiene una capa lipídica -un cascarón de grasa- que con el jabón se deshace.

Por otra parte, la organización colegial apunta que cuando usemos estos geles hay que evitar aplicarlos en zonas sensibles o dañadas de la piel o las mucosas. Además, recuerdan que son inflamables, por lo que deben estar alejadas de focos de calor y se debe evitar fumar inmediatamente después de usarlos.