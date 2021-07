El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, "no tiene claro" si es el momento de subir el salario mínimo interprofesional (SMI), un alza que ha reclamado hoy mismo la vicepresidenta tercera Yolanda Díaz.

A la pregunta de Antonio García Ferreras en Al Rojo Vivo de si subiría las retribuciones mínimas, Escrivá ha señalado que "depende de la coyuntura laboral". La ministra de Trabajo, por su parte, la ha defendido como "la herramienta más eficaz para combatir la pobreza laboral".

En esto, el ministro de Seguridad Social no coincide con su compañera: "El problema que ella ha definido de pobreza laboral, de redistribución de renta, es un problema estructural. No construyamos una discusión coyuntural sobre algo estructural".

El titular de las pensiones ha insistido en que el compromiso gubernamental es que el SMI suba hasta alcanzar el 60% del salario medio. La vicepresidenta Díaz se ha reunido con el presidente Pedro Sánchez, quien tiene la última palabra, para intentar que este alza se produzca.

Por otro lado, en cuanto a la reforma laboral, Escrivá la ha definido como "muy razonable, muy realista y de sentido común" para hacer frente al "disfuncional" mercado de trabajo en nuestro país.

Díaz insiste: "Un Gobierno progresista debe mirar a los más débiles"

En una entrevista en RNE, la vicepresidenta tercera ha insistido en que "un Gobierno progresista debe mirar para los más débiles", que son los jóvenes precarios.

"No se debe vincular el SMI al crecimiento, es un error. Los datos han demostrado que al subir el SMI en 2019 hubo un mayor crecimiento de empleo", ha asegurado Díaz. "No es tanto cuánto sube, sino que se suba. Hace falta una política de rentas adecuadas, no podemos competir con una política salarial inapropiada".