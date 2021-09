Isabel Díaz Ayuso ha pedido a "homosexuales y transexuales que no se dejen colectivizar" y ha asegurado que no permitirá que en la Comunidad de Madrid haya leyes que fomenten la desigualdad. Lo ha hecho utilizando la denuncia falsa de un joven que aseguró que varios encapuchados le asaltaron y le escribieron la palabra 'maricón' en un glúteo.

Unas polémicas a las que Íñigo Errejón ha respondido desde el plató de Al Rojo Vivo: "No todos tenemos la misma libertad. A mí no me van a insultar por amar a una persona ni he sufrido agresiones por que me guste alguien. Eso significa que hay españoles que son más libres que otros".

El líder de Más País ha calificado de "indecente" el hecho de que la presidenta madrileña, en una oleada permanente de delitos de odio, haga estas declaraciones. En este sentido, ha recordado que "empezamos el verano con un asesinato al grito de 'maricón'" y que desde entonces ha habido agresiones homófobas a diario o casi a diario. Si bien, ha dicho, la dirigente del PP "nunca ha dicho nada".

"La presidenta dice no protestéis, que esto se arregla solo, pero no es verdad. ¿Por qué no dice qué va a hacer para garantizar que todo el mundo pueda ser libre? Ha habido un caso de una denuncia falsa, pero ¿y las 750 anteriores que eran verdad?", se ha preguntado.

En otro momento de la entrevista, Errejón ha indicado que a día de hoy "hay una ofensiva contra la libertad que hace que muchas personas LGTBI vivan con más miedo que hace dos años". Y ha recordado que "todos los datos de todos los organismos indican que están aumentando las agresiones de odio".

"En España se han incrementado los delitos de odio porque hay gente que se dedica a sembrarlo. Vivimos un tiempo muy difícil en el que la gente tiene ansiedad, resentimiento, miedo, desconfianza... y hay algunos, los más cobardes, que llevan años orientando ese resentimiento hacia los inmigrantes, a las personas trans, a las personas LGTBi, al feminismo, a la izquierda. No son ellos los que cometen las agresiones pero ponen a determinados colectivos en la diana", ha sentenciado.