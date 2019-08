Julio García Rodríguez, portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas, explica que "no hay motivos para estar preocupados por el brote de listeriosis, sobre todo si no has comido carne mechada de esta marca".

Asegura que ante este brote de infección, "enseguida se ha localizado el foco y las partidas contaminadas se están inmovilizando", pero indica que el problema que tiene esta bacteria es que "sobrevive muy bien en restos orgánicos y en temperaturas de 2ºC y 4ºC se sigue reproduciendo".

"Mientras que el resto de bacterias, como la salmonera, al meter los alimentos en el frigorífico se corta la proliferación, la listeria puede seguir proliferando", explica el experto.

¿Sobrevive la listeria a las altas temperaturas?

Un informe ha determinado que al menos uno de los focos de listeriosis en el proceso de fabricación de la carne mechada infectada estaría en las mechadoras, pero la carne pasa por ahí antes de entrar en el horno.

Si bien la listeria es una bacteria que resiste a las bajas temperaturas, no lo hace a las bajas temperaturas que se dan en los hornos en los que se cocina la carne mechada.

Por ello, es "poco probable" que la bacteria haya sobrevivido al cocinado: "Si la carne se fabrica y se procesa en el horno no debería de sobrevivir. Hay que investigar que haya una segunda fuente de contaminación después del proceso", indica Rodríguez, que insiste: "Si la carne pasa por el horno la bacteria muere, no resiste a los hornos".

Así, dice que "habrá que ver qué ha fallado", aunque manda un mensaje tranquilizador: "Las agencias de inspección y seguridad alimentaria funcionan bien".