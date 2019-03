El 'zasca' de Zoido a Vox tras el discurso de Serrano: "No me extraña, por eso estoy en el PP"

Juan Ignacio Zoido, exministro del Interior y exlíder del PP en Andalucía, analiza en este vídeo de Al Rojo Vivo el discurso machista que el líder de Vox en Andalucía, Francisco Serrano, ha realizo durante su intervención en la investidura de Juanma Moreno en Andalucía.

"El discurso de Serrano es propio de Vox, no me ha extrañado, por eso, yo estoy en el pp, porque no subscribo la totalidad de sus palabras", afirma Zoido a Ana Pastor. Además, destaca que "hay formaciones políticas que son distintas ya que "cada uno piensa y defiende" una cosa, pero lo importante, afirma, es respetar "el espíritu de la transición".

Por otro lado, sobre el acuerdo del PP y Vox, Juan Ignacio Zoido defiende "lo que estaba en juego y lo verdaderamente importante era hacer un cambio en el Gobierno de Andalucía". Respecto a esto, el político señala que confía en que "Juanma Moreno será capaz de solventar los problemas que haya durante su Gobierno".

Por su parte, Rafael Hernando defiende en este vídeo de Al Rojo Vivo el diálogo del PP con Vox en Andalucía porque "vivimos en un sistema democrático". Además, el diputado del PP afirma que la formación de Santiago Abascal es "la extrema derecha y Podemos la extrema izquierda" y destaca que "la gente tendrá que adaptarse a las situaciones", en referencia a las protestas frente al Parlamento andaluz.