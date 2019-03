El mensaje de Rafael Hernando tras las protestas frente al Parlamento andaluz: "La gente tendrá que adaptarse a las situaciones"

Ana Pastor pregunta en AL Rojo Vivo a Rafael Hernando si para él Vox tiene un mensaje normal o le resulta incómodo. El diputado del Partido Popular destaca que la formación de Santiago Abascal "es una fuerza política que tiene el respaldo de 400.000 andaluces, por lo que hay que tenerla en cuenta".

Además, Hernando destaca que espera "que los partidos que lleguen nuevos a las instituciones conozcan su funcionamiento y que, frente a los mensajes simplistas y populistas, se imponga la realidad, que España vive en un sistema democrático en el que hay que dialogar para llegar a acuerdos que origen cambios como el de Andalucía".

Preguntado sobre las protestas contra la entrada de Vox en el Parlamento andaluz, Hernando destaca que "la gente tendrá que ir adaptándose a las situaciones": "He sufrido todo tipo de manifestaciones y no me gustan, no es una buena forma de actuar en democracia y tampoco me parece bien que se promuevan manifestaciones contra un Gobierno que aun no ha gobernado, sobre todo, si lo promulga un partido político que lleva gobernando 40 años" en Andalucía.

Por otro lado, su compañero de partido y exministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, destaca en este vídeo de Al Rojo Vivo que no le ha "extrañado" el discurso de Franciso Serrano en la investidura de Juanma Moreno en Andalucía ya que son unas palabras "propias de Vox".