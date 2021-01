El temor a réplicas más fuertes llevó a decenas de personas a salir a la calle en plena noche ante la sucesión de movimientos sísmicos en Granada. Ante esta situación, Ana Crespo, catedrática de Geodinámica de la Universidad de Granada, lanza un mensaje de tranquilidad: "Da susto, sí, pero no vamos a tener una catástrofe".

Así se ha pronunciado en Al Rojo Vivo, donde ha explicado que estos temblores se deben a que el sur de España se encuentra en el límite entre dos placas tectónicas y a que la "inmensa energía que se acumula por el movimiento de las placas se libera de vez en cuando sobre las fallas".

No obstante, ha señalado que las fallas en esta zona son "relativamente pequeñas" frente a las que existen en otros lugares del mundo. Por ello, ha presagiado que "no va a haber un terremoto mucho mayor" a los que ya se están experimentando.

En este sentido, ha descartado que se produzca un terremoto de magnitud superior a 6 a tan poca profundidad y ha señalado que "es muy probable que no haya un movimiento sísmico mayor que las magnitudes que estamos a día de hoy experimentando, 4 -4,5, una cosa así, simplemente porque las fallas que tenemos aquí son relativamente cortas".

"Esto no es Japón", ha apuntado la experta, que sí que ha advertido de que "la reacción que ha tenido la mayor parte de la gente no es la correcta". "Hay que buscar un sitio para protegerse. No son los terremotos los que matan, lo que matan son los edificios o parte de los edificios que se nos caen encima", ha señalado, aconsejando que, en caso de seísmo, nos refugiemos bajo una mesa o cama para evitar que nos puedan caer cascotes en la cabeza.