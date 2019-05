Antonio García Ferreras pregunta al candidato de Unidas Podemos a presidir España tras las elecciones generales del 28 de abril cuándo ha sido la última vez que ha hablado con el candidato socialista, Pedro Sánchez.

Pablo Iglesias cuenta que su última charla ocurrió en pleno Debate Decisivo de Atresmedia. Cuando el líder de la formación morada se metió sin querer en la zona del PSOE al regresar del baño: "Iba mirando el móvil y sin darme cuenta me metí ahí. Sánchez y yo nos saludamos y comentamos un poco".

Por otro lado, Iglesias critica la "ambigüedad de Pedro Sánchez" para aclarar su postura respecto a un posible pacto con Ciudadanos tras el 28A: "La gente no es tonta y sabe lo que hay cuando un político quiere decir algo, dice sí o no, y cuando no quiere contestar responde con fórmulas ambiguas".

