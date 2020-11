La periodista Cecilia Cano ha entrevistado en Al Rojo Vivo a Luis Salvador, alcalde de Granada, después de conocerse los nuevos datos de coronavirus en la provincia andaluza, que sigue sufriendo una situación crítica a razón de la segunda ola de coronavirus. Allí, 27 personas han fallecido en las últimas 24 horas, la actividad está prácticamente paralizada y se encuentran absolutamente desbordados por la epidemia con una grave presión hospitalaria.

Ello ha llevado a Salvador a reclamar que Granada "se declare zona catastrófica" por la "crisis y el drama" que está ocasionando la pandemia en la economía de la provincia: "Granada es la única provincia que en este momento tiene todo cerrado. Las demás provincias pueden abrir hasta las seis de la tarde, pero la catástrofe se ha provocado exclusivamente en Granada".

"Pediremos al Congreso y al Parlamento Andaluz que hagan un plan de catástrofes por tener paralizada toda la actividad económica con personas que no pueden vivir así", ha continuado explicando el alcalde de Granada en Al Rojo Vivo, que ha destacado que "esto es una lucha permanente adoptando medidas para contener y rebajar la propagación" de la COVID-19. Para Salvador, "con los datos que se tienen en este momento se tendría que haber confinado ya Granada".

En este sentido, ha considerado que "no tiene mucha lógica que haya una coordinación permanente entre el Gobierno de España y las Comunidades Autónomas, que estas puedan adoptar medidas para rebajar la actividad y que, sin embargo, no puedan confinar". Cree así que un nuevo aislamiento social "hubiera sido la medida complementaria necesaria".

Sobre el crecimiento exponencial del número de contagios y fallecidos en la provincia, Luis Salvador ha afirmado que "se han tomado decisiones cuando los indicadores han ido marcando la situación que se ha producido", y ha precisado: "Hasta el Puente del Pilar los datos eran fantásticos, y a partir de ahí se disparan. Nadie podría haber previsto que iban a ser esos los datos, porque entonces no se hubiera permitido. Pero tú no puedes cerrar algo que no cuenta con los datos para hacerlo".