Madina: "Quiero un partido del siglo XXI y no que se arrastre por el siglo XXI"

Eduardo Madina, candidato a la secretaría general del PSOE, considera válidas las explicaciones de Pedro Sánchez. "Defiendo el buen nombre de Pedro Sánchez, creo que ha dejado bastante clara su posición y sus argumentos. No hay nada más que decir". Niega que su equipo esté detrás de las últimas informaciones publicada sobre Sánchez.

Madina quiere que el final de campaña sea tan limpio como el comienzo, y se muestra abierto a ayudar a Sánchez en lo que pueda. "El próximo domingo comienza un capítulo nuevo y muy importante en la historia del PSOE, y eso es lo principal".

Carlos Floriano ha arremetido contra Podemos y Pablo Iglesias. Para Madina no es sorprendente que el PP esté atacando directamente a Podemos. "La derecha española embiste aquello que no comprende, que es mucho. Yo sí comprendo lo que está sucediendo en la política de España, y no me preocupa tanto una frase de Pablo Iglesias como un Gobierno que cambió la elección del consejo de RTVE", explica.

Si gana la secretaría general del PSOE, su primera acción será llamar a todos los secretarios generales de las federaciones para componer una Ejecutiva de renovación, unidad e integración. "Si pierdo no voy a dar la lata a nadie", afirma Madina. El candidato niega haber recibido ninguna llamada o presión. "Soy militante del PSOE y pienso votar con total libertad. Los militantes del PSOE votarán de forma libre".