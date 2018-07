Cristina Cifuentes: "No tengo intención de criminalizar las protestas de los ciudadanos"

INSISTE EN QUE NO SE RESTRINGIRÁ EL DERECHO A GRABAR LAS MANIFESTACIONES

La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, ha insistido en que no tiene intención de "criminalizar las protestas de los ciudadanos". "Mi labor es garantizar el derecho de manifestación, no limitarlo". Además, Cifuentes ha afirmado que no se restringirá el derecho a grabar las manifestaciones.