El periodista Josep Corbella ha censurado en Al Rojo Vivo que el estudio realizado por el Instituto Carlos II que concluye que es seguro administrar una dosis de la vacuna de Pfizer a los que han recibido la primera de AstraZeneca.

Asegura que "no permite concluir nada ni en cuanto a eficacia ni en cuanto a la seguridad de esta combinación" porque "no es un gran estudio": "Son 600 personas de muestra, esto no tiene nada que ver con las decenas de miles de personas que participan en los ensayos clínicos que se hacen para ver si las vacunas o las combinaciones de vacunas con eficaces o seguras".

Corbella señala que "con 400 personas que han recibido primero AstraZeneca y después Pfizer" solo se pueden ver "efectos secundarios muy comunes que afectan a una de cada 100 o a una de cada 200 personas".

"En aquellos menos comunes, de uno de cada 500 o uno de cada 1.000, no los vas a ver, por lo tanto con estos datos no podemos concluir que esta combinación sea segura", ha señalado.

El periodista explica que "se ha comparado a personas que han recibido una dosis de AstraZeneca y una segunda de Pfizer con personas que han recibido primero AstraZeneca y después nada": "Por lo tanto estamos comparando Pfizer frente a nada".

"El resumen es que esto no permite concluir nada ni en cuanto a la eficacia ni en cuanto a la seguridad de esta combinación. Este estudio no se va a convertir en una referencia internacional. Fuera de España no le va a hacer caso nadie", ha zanjado.