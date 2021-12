Ana Giménez, portavoz de la Asociación de Médicos Titulados Superiores de Madrid, ha explicado en Al Rojo Vivo que la situación en los centros de salud está "descontrolada" por la ola de COVID-19.

Esta situación está causando verdaderos problemas de saturación y muchos pacientes de COVID-19 están viendo cómo es imposible conseguir una cita para tramitar la baja laboral.

Giménez explica que "dado que no están funcionando las unidades de desburocratización", lo importante es no salir de casa y pedir cita -aunque sea para dentro de 10 días o más- y pasado ese tiempo se podrá conseguir la baja.

Lo importante, resalta, es "avisar" a su empresa de que es positivo y explicar que el centro de salud está bloqueado por lo que tardará unos días en conseguir la baja: "No hay otra manera. Que quede constancia que he pedido cita en este día y el motivo por el que la he pedido".

"Si soy positivo me tengo que quedar en mi cuarto sin salir. No debo salir porque soy un peligro durante los próximos 10 días. Encontrarse peor no es tener fiebre o que te duela la cabeza, sino dificultad respiratorio o presión en el pecho. Si sigo como con cualquier gripe, me quedo en mi cuarto sin salir porque no vamos a conseguir atenderle en el centro de salud", advierte Giménez.

La médico, además, explica que en esta ola es "imposible atender a todos los que llegan" porque "no hay tiempo material": "Es imposible atender en menos de un minuto a 10 personas".