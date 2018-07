Cayo Lara: "Rajoy no se cree lo que está diciendo"

ENTREVISTA A CAYO LARA EN 'AL ROJO VIVO'

Cayo Lara, coordinador general de Izquierda Unida, cree que el año 2013 no será mejor salvo que cambie la política del Gobierno. Lara cree que Rajoy no tiene credibilidad. "El presidente la ha terminado perdiendo cuando dijo que no iba a tocar las pensiones".