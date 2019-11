El exministro socialista José Bono sigue defendiendo a los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, así como a la exministra Magdalena Álvarez, pese a que los tres han sido condenados por el caso de los ERE de Andalucía. "Magdalena es una mujer decente, como lo es Chaves y como lo es Griñán", ha asegurado en Al Rojo Vivo.

"Todos podemos equivocarnos, han podido cometer errores en la gobernación, incluso pueden haber cometido errores relevantes e importantes", ha añadido, para a continuación agregar: "Yo soy amigo de los tres y a estas alturas de mi vida no estoy en disposición de negar a mis amigos mi afecto y no se lo niego".

"Les defiendo porque tengo el convencimiento de que si ha habido errores, que se sancione, pero ninguno de los tres se ha llevado un euro al bolsillo como ha ocurrido con esa pléyade de ladrones y sinvergüenzas que hay en otros ámbitos", ha defendido.

"Ellos no son ladrones, ellos no son sinvergüenzas, lo defiendo con la fuerza del que se lo cree y espero y deseo que en el Tribunal Supremo se case esa sentencia", ha sentenciado Bono, que asimismo ha deslizado que, en el Estado de Derecho, "a veces nos tocan algunas juezas o jueces en suerte que no se las deseo tampoco a mis amigos".