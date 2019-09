Ana Oramas, portavoz de Coalición Canaria en el Congreso, ha mantenido un encontronazo con Albert Rivera en las últimas horas después de que afirmara que "hay demasiado adolescente" al frente de los partidos. El líder de Ciudadanos ha respondido que no se le ocurriría decir que Ana Oramas es una "vieja", algo que le afea la política canaria al resaltar que el "calificativo de vieja lo pone Rivera".

En su opinión, en Ciudadanos tienen que "aprender y madurar" porque hay muchas culturas en las que a los ancianos se les respeta y se les escucha y "Rivera tiene que escuchar más". "A mí no me ofende que me llame vieja, estoy orgullosa de tener 60 años", declara.

Oramas piensa que en la política hay un tema de "inmadurez" en parte de los políticos que no entienden que "la ciudadanía está harta". Además, recuerda que "lo primero es el país, después el partido y después el líder; aunque algunos partidos han cambiado el orden".

Sobre la propuesta in extremis de Ciudadanos al PSOE, asegura que si es verdad hubieran tenido interés, habrían llamado directamente a Pedro Sánchez y no anunciarlo en una rueda de prensa y llamar a Pablo Casado."Ciudadanos se va a hundir por la izquierda y por la derecha", augura.