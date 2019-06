Ada Colau: "No hemos hecho ningún pacto con Valls ni lo haremos"

La alcaldesa en funciones de Barcelona, Ada Colau, ha dicho en Al Rojo Vivo que "el acuerdo con el PSOE es posible porque Valls, para sorpresa de todos, sin que nadie se lo pidiera, ofreció tres votos a la investidura de forma gratuita sin ninguna condición".

Además, Colau ha apuntado que "no tiene sentido renunciar a gobernar porque haya esos tres votos que Valls ha decidido poner en la investidura".

"No tengo miedo a nada. Me he enfrentado a muchas situaciones de conflicto como activista"

Sobre las negociaciones con PSC y ERC, Colau ha destacado que ellos han defendido el "tripartido", pero las formaciones se han vetado. En esta situación, Colau ha afirmado que los socialistas "hicieron una propuesta de gobierno compartido con la que Barcelona En Comú mantendría la alcaldía durante los cuatro años".

Frente a las críticas, Colau responde que ella no tiene miedo: "Me he enfrentado a muchas situaciones de conflicto como activista y este mandato de cuatro años ha sido en uno de los periodos más difíciles en el que hemos recibido presiones desde un lado y desde el otro. No nos vamos a dejar intimidad porque queremos trabajar para superar la política de bloques que ha impedido la mejor solución para Barcelona".

Asimismo, Colau ha apuntado que su equipo ha demostrado que no busca "comodidad o privilegios" y ha contestado a las críticas de Maragall: "Él lleva 40 años en la política, gran parte en el aparato del PSOE que tanto critica".

En El Intermedio, Ada Colau justificó su preferencia por un pacto con el PSC: "Sabemos que la alcaldía es fundamental"