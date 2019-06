Colau justifica su preferencia por un pacto con el PSC: "Sabemos que la alcaldía es fundamental"

Ada Colau ha querido dejar claro durante su entrevista en El Intermedio que su partido defiende y seguirá defendiendo un tripartito en Barcelona con las fuerzas progresistas, pese a que el PSC y ERC se oponen a esta opción.

Para ella, este es el principal mensaje que dieron los ciudadanos con su voto el 26M porque de los 41 concejales, 28 pertenecen a estas fuerzas. "Hicimos esa propuesta, pero tanto ERC como PSC querían pactar con nosotros pero no querían formar parte de ese tripartito", aclara.

Sobre la consulta en la que Barcelona en Comù ofrece pactar con ERC o ser alcaldesa con el apoyo de PSC, Colau apuesta "por el acuerdo con el PSC porque se prevé que tengamos la alcaldía". Y es que, para ella la "alcaldía es fundamental para marcar las prioridades y liderar las políticas valientes".

La candidata recuerda que "llega el momento de la investidura y hay que decidir" y por eso recuerda que su partido ha conseguido los mismos concejales que ERC y por eso tienen la misma legitimidad para aspirar a liderar la alcaldía.

Sobre qué ha cambiado en su partido para querer un acuerdo con el PSC cuando no funcionó en la anterior legislatura, asegura que sus acuerdos funcionaron en materia de ciudad, pero que se truncaron con la puesta en marcha del artículo 155 en Cataluña.

Por último, reconoce que le "incomodan" los votos de Manuel Valls y que no se imaginaba poder llegar a esta situación. "No compartimos un modelo de ciudad ni de hacer política y nos ha generado muchas dudas", asegura Colau, que aunque no le guste esta situación, no tiene otra salida porque es "en la que estamos".

Además, aclara que su partido no es que acepte los votos de Valls porque ni siquiera han mantenido conversaciones con él. Por ello, recuerda que cada partido hace con sus votos lo que quiera con libertad.