Enma López aclara por qué Sánchez no dimite como le pidió a Rajoy: "No se puede comparar. Hemos tomado medidas"

Los detalles La portavoz adjunta del PSOE ha asegurado que Sánchez "ha asumido responsabilidades y se han tomado medidas", destacando que las elecciones deben celebrarse "cuando toca".

Enma López ha argumentado que los casos judiciales del PSOE no son comparables con la corrupción del PP, justificando por qué Pedro Sánchez no dimite como se le pidió a Mariano Rajoy. López enfatiza que los casos de José Luis Ábalos o Santos Cerdán son aislados y que el PSOE actúa expulsando a quienes presenten indicios de corrupción. En contraste, señala que Rajoy lideraba una organización que encubría malas conductas y destruía pruebas. Además, resalta que el PSOE se somete a auditorías voluntarias y que los casos no son sistémicos. Defiende que Sánchez ha asumido su responsabilidad y el país sigue funcionando, insistiendo en que las elecciones deben celebrarse cuando corresponde.

Enma López ha destacado que no se pueden comparar los casos judiciales que rodean al PSOE con los casos de corrupción del PP. Un argumento que ha empleado para justificar por qué Pedro Sánchez no dimite como le pidió en su momento a Mariano Rajoy que hiciese.

"No se puede comparar. Hablamos de cosas distintas", ha señalado, indicando que lo ocurrido con José Luis Ábalos o Santos Cerdán son "casos aislados". "Cuando vimos indicios los expulsamos", ha destacado.

La portavoz adjunta del PSOE destaca que a Rajoy se le pidió su dimisión no solo por no enterarse de nada, se hizo por "tener una organización que amparaba este tipo de conductas". "En vez de colaborar con la justicia, borraron discos duros", ha recordado, indicando que esta es la principal diferencia con ellos. "Nosotros nos hemos sometido voluntariamente a auditorias, eso es lo que marca la diferencia", ha destacado.

Además, ha recalcado que los casos que afectan al PSOE "no son sistémicos, están acotados". "Los primeros defraudados y los más afectados somos nosotros", ha asegurado.

En cuanto a Pedro Sánchez, ha defendido que él ha asumido su responsabilidad y el partido ha "tomado medidas". "Este no es un país paralizado, sigue funcionando", ha añadido, dejando claro que las elecciones deben celebrarse "cuando toca". "Ahora lo que toca es seguir construyendo", ha zanjado.

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