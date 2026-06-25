Ester Muñoz critica a los socios por "sostener este gobierno": "Pedro Sánchez tiene un límite. Antes o después va a caer"

¿Qué ha dicho? En una entrevista en Al Rojo Vivo, Muñoz ha criticado que "el Gobierno está intentando atrincherarse y resistir, subido a los lomos de unos socios que les da miedo que voten los españoles antes que mantener a un gobierno corrupto".

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha criticado a los socios del Gobierno por apoyar a Pedro Sánchez tras su comparecencia en el Congreso para explicar casos de corrupción. Muñoz argumenta que, aunque a los socios no les gusta la falta de transparencia, temen más unas elecciones que podrían perjudicarles. Según Muñoz, seguir apoyando a Sánchez podría arrastrar a sus socios, y el PP no descarta ninguna herramienta constitucional para forzar elecciones. Critica que el Gobierno intenta atrincherarse con el apoyo de socios que prefieren evitar el voto ciudadano, priorizando intereses políticos sobre ética y moral.

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha criticado este jueves a los socios por "sostener este gobierno" tras la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados para explicar todos los casos de corrupción que le rodean.

"A los socios no les gusta que roben, no les gusta que no den explicaciones, no les gusta que no sean transparentes, pero les da más miedo que los españoles puedan votar, probablemente porque los españoles van a dejar de votarles a muchos de ellos", ha asegurado Muñoz en una entrevista en Al Rojo Vivo, donde ha insistido en que "Pedro Sánchez tiene un límite. Antes o después va a caer".

Seguir apoyando a Pedro Sánchez "a muchos les va a arrastrar", ha vaticinado. Así, ha asegurado que en el PP no descartan "absolutamente ninguna herramienta que nos da la Constitución" en referencia a una posible moción de censura. Aunque ha reconocido que "en estos momentos no tenemos esa mayoría, no tenemos esos números. Pedro Sánchez tampoco tiene una mayoría parlamentaria y de ahí que el Partido Popular siga insistiendo en que lo que tenemos que hacer es ir a elecciones". "Esta legislatura está agotada", ha añadido.

Además, Muñoz ha criticado que "el Gobierno está intentando atrincherarse y resistir, subido a los lomos de unos socios que les da miedo que voten los españoles antes que mantener a un gobierno corrupto".

De esta manera, la portavoz 'popular' ha señalado que "hay cuestiones que están por encima de la ideología y de lo que pensemos cada uno. Y si somos de derechas o de izquierdas, nacionalistas o somos españolistas. Hay cosas que son la ética, la moral y la dignidad en política".

"Si tú has puesto unas líneas rojas en la corrupción, tienes que ponérsela igual cuando te interesa que siga el gobierno o cuando no te interesa", ha señalado Muñoz, quien ha indicado que "lo que estamos viendo es la incoherencia y la hipocresía de muchos grupos parlamentarios".

Dichos grupos parlamentarios, ha dicho Muñoz, "prefieren un presidente con un gobierno corrupto que se ha demostrado que roba, que se ha demostrado que en lo peor de la pandemia se dedicaba a todas estas cuestiones". Así, ha insistido en que "aquí hay una alternativa de gobierno".