Encontronazo entre Álvarez (UGT) y un consejero de Page por el acuerdo migratorio: "O te crees al ministro o te crees a Puigdemont"

En el IV Foro Económico Español de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, consejero de Fomento, y Pepe Alvárez, secretario general de la UGT, protagonizaron un acalorado debate sobre el pacto migratorio entre PSOE y Junts. Hernando calificó el acuerdo de "bochornoso" y "racista", argumentando que no representa al socialismo y comparándolo con políticas de exclusión cultural. Alvárez, en cambio, defendió el pacto, asegurando que no genera discriminación ni privilegio, aunque expresó su esperanza de que España no apruebe leyes racistas. Ambos expusieron posiciones opuestas, reflejando la polémica actual sobre identidad cultural y migración.

Nacho Hernando, consejero de Fomento de Emiliano García-Page y Pepe Alvárez, secretario general de la UGT, han tenido un encontronazo por el pacto migratorio de PSOE-Junts. Todo se ha dado durante una mesa redonda en el IV Foro Económico Español de Castilla-La Mancha donde ambos protagonistas han participado. Lo que en un principio iba a ser un debate económico, ha acabado en un rifirrafe político con la polémica de los últimos días sobre los migrantes y el catalán como protagonista principal.

Y los discursos de ambos han estado bien marcado. El consejero de Fomento ha secundado las tesis del presidente de Castilla La-Mancha calificando el acuerdo de "bochornoso" y "racista". Y no solo eso, sino que ha llegado a decir que no representa al socialismo. Mientras, Alvárez ha estado bastante más comedido mostrándose a favor del pacto, aunque ha asegurado que espera que en España no se vaya a aprobar una ley racista. Eso sí, para él acuerdo no genera "discriminación ni privilegio".

"A mi este tipo de proteger la identidad cultural me recuerda 'White policy' de Australia", ha asegurado el consejero de Fomento. Una declaración que Alvárez ha replicado diciendo que a pesar de que no se ha leído el acuerdo "estás sentenciado todo lo que dice Puigdemont". Acto seguido, Hernando ha aclarado que el lo que sentencia es que "hay que defender una identidad y una cultura".

Por su parte, Alvárez ha recalcado que en esta polémica solo hay dos posiciones: "O te crees al ministro de la Presidencia o te crees a Puigdemont". Hernando, por su parte, ha afirmado lo siguiente: "A mi que en un documento que suscribe el PSOE que incluyan la defensa de cuestiones identitarias y culturales me suena a las leyes de Trump para que no entrasen musulamanes a EEUU".