Emilio Delgado, tras conocer lo que dice Ribera Salud sobre las listas de espera en Madrid: "¿Entendemos ahora por qué Ayuso habla de ETA?"

El coportavoz de Más Madrid en la Asamblea, Emilio Delgado, reacciona a la información publicada por El País sobre el grupo Ribera Salud: unas grabaciones revelan que pedían alargar las listas de espera para ganar más dinero. En el vídeo, todos los detalles.

Alargar listas de espera para así ganar más dinero. Es la instrucción que dio el CEO de Ribera, la empresa privada que gestiona el hospital público de Torrejón (Comunidad de Madrid) en una reunión con mandos del grupo y del centro el pasado 25 de septiembre, tal como ha desvelado este miércoles 'El País'.

La reacción de Emilio Delgado, coportavoz de Más Madrid en la Asamblea, es clara: ¿Entendemos ahora por qué Ayuso habla de ETA? ¿Por qué dice una burrada detrás de otra? No se va a poner a explicar cómo ha convertido Madrid en un enorme mercado persa, donde un día se subasta la Formación Profesional, otro día las Universidades, otro día las residencias de mayores y otro la Sanidad, convirtiendo a los pacientes en clientes".

Y para muestra, dice, un dato: "La media en España de los seguros privados está en un 25%, Madrid está en el 40%". Pero también, añade, pagando eso a través de los presupuestos públicos: "Normal que hable de ETA, de ETA y de lo que haga falta", sentencia Delgado. En el vídeo podemos ver completa su respuesta.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.