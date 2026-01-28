Pedro Vallín, sobre el decreto ónmibus de Sánchez que tumbaron PP y Junts: "Hay una cierta coherencia en las medidas porque son todas sociales"

Tras la derrota del Gobierno en el Congreso al decreto ómnibus, que incluía la revalorización de las pensiones, el periodista señala que "lo más probable es que el Ejecutivo tenga que hacer lo mismo que el año pasado: separar el decreto de las pensiones del resto de medidas".

Tras la derrota del Gobierno en el Congreso, la Cámara Baja ha rechazado este martes el real decreto ley "ómnibus", aprobado en diciembre del pasado año. El texto incluía una batería de medidas que estaban en vigor y que, tras la votación, decaerán, entre ellas la revalorización de las pensiones prevista para 2026.

Sobre este giro parlamentario, el periodista Pedro Vallín señala: "Lo más probable es que el Gobierno tenga que hacer lo mismo que el año pasado: separar el decreto de las pensiones del resto de medidas".

Vallín también destaca que, "dentro de la práctica habitual de los gobiernos de recurrir a decretos ómnibus, se han visto cosas mucho más extrañas. Existe una cierta coherencia en el contenido, ya que todas las medidas tienen un carácter social".

