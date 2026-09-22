Elizabeth Duval, sobre la última convocatoria de entrada masiva en Ceuta: "Esta vez, Marruecos sí va a hacer por que no se repita"

Más de 50 días después de la crisis migratoria, Ceuta mantiene la tensión ante el temor a un nuevo asalto masivo. Élisabeth Duval analiza por qué considera poco probable que Marruecos permita que vuelva a repetirse.

El Gobierno cifra entre 11.000 y 11.500 las personas que todavía permanecen en Ceuta. De ellas, entre 3.000 y 3.500 estarían en las calles. Especialmente preocupante es la situación de los menores: unos 2.400 están identificados, pero hasta 700 podrían encontrarse también en la calle.

Más de 50 días después del inicio de la crisis, la tensión en Ceuta sigue siendo máxima. Al cansancio y al hartazgo de una población que lleva semanas conviviendo con esta situación se suma ahora el temor a que pueda producirse un nuevo intento de entrada masiva.Pero ¿podría repetirse? La escritora y filósofa Élisabeth Duval no lo considera probable. Su análisis pone el foco en Marruecos y en el coste que tendría para el país volver a permitir una situación similar.

"Yo tampoco creo que vaya a repetirse, y por un motivo muy básico: los beneficios que, de alguna manera, Marruecos podía extraer de lo sucedido ya los extrajo. Pero no extraería esos beneficios de una segunda vez. La presión que tiene España encima, casi esa espada de Damocles o esa soga en el cuello, ya se siente. Y todo lo que sacaría serían exactamente las mismas pérdidas que ya tuvo en su momento".

Duval señala así el coste que aquella crisis tuvo también para Marruecos: "Un daño a la imagen, el descontrol que se produjo en su día, en el momento de una fiesta en honor al rey de Marruecos".

Y añade otro elemento: la contradicción entre la imagen que el país intenta proyectar y las imágenes de miles de personas tratando de abandonarlo: "En el momento de unas elecciones, de repente, ver una fuga de tu país, cuando estás viendo a un país en medio de un proceso de enorme modernización y de apertura al mundo, y ver cómo la gente se va, creo que no va a repetirse".

La conclusión de Duval es que la clave está precisamente en los intereses de Marruecos: "No se repetirá porque, fundamentalmente, no interesa a Marruecos que se repita. Y esta vez, esta vez no; la otra. Marruecos va a hacer porque no se repita".

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