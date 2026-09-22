El análisis de Basteiro sobre la crisis de Ceuta: "Quien crea que esto se arregla con una cambio de Gobierno o un muro más alto, está engañando a la gente"

El periodista Daniel Basteiro analiza en este vídeo la crisis de Ceuta, tras conocer la última convocatoria de entrada masiva a la ciudad, prevista para este 23 de septiembre.

El periodista Daniel Basteiro asegura que, en toda la crisis de Ceuta, la gran pregunta es si esto puede volver a pasar. De hecho, "para algunos en el Gobierno, no es si esto puede volver a pasar, sino cuándo va a volver a pasar".

Y lo es por dos motivos, explica el periodista: "Por la reclamación histórica de Marruecos y por la desigualdad brutal que hay en esa frontera".

Por tanto, "quien aquí crea que esto se arregla con un cambio de Gobierno, con un muro más alto, tenemos que decir que está engañando a la gente. Esto es mucho más complejo", afirma Basteiro.

Y para saber, realmente, si esto puede volver a pasar "hay que saber con exactitud, no por deducciones u opiniones, qué pasó", subraya el periodista, señalando que estamos todavía lejos de un análisis muy pormenorizado de eso. En el vídeo podemos ver al completo su intervención.

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