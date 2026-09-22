El estudio que revela de qué se arrepiente la gente mayor al echar la vista atrás: "Puede servir de guía"

¿De qué nos arrepentimos cuando echamos la vista atrás y pensamos en cómo ha transcurrido nuestra vida? Un estudio realizado con personas mayores de 80 años recoge sus principales arrepentimientos.

Alfonso Arús presenta en Aruser@s un "interesante" estudio que invita a mirar hacia el futuro pensando en el pasado. La investigación pregunta a personas mayores de 80 años de qué se arrepienten al echar la vista atrás y comprobar que su vida no ha transcurrido exactamente como habían imaginado.

Según explica la tertuliana Paula Silvestre, las mujeres señalan principalmente haber dejado de priorizarse, haberse preocupado demasiado por el qué dirán, haber dedicado demasiado tiempo a las tareas del hogar y haber permanecido en relaciones que no les hacían felices.

En el caso de los hombres, los principales arrepentimientos tienen que ver con haber trabajado demasiado, no haber dedicado suficiente tiempo a la familia y no haber sido más abiertos emocionalmente."Esto puede servir de guía para quienes tienen 30 o 50 años", apunta el presentador del programa.

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