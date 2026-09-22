La emotiva reacción viral de un bebé al ver el cuadro que ha pintado su padre

Un pequeño se ha hecho viral por su reacción al descubrir por primera vez un cuadro lleno de color que ha pintado su padre.

¿Tenemos delante a un futuro experto en arte? Alfonso Arús comparte en Aruser@s un emotivo viral protagonizado por un bebé que parece tener muy claro lo que le gusta.

Montado a hombros de su padre, el pequeño se acerca por primera vez a un cuadro que ha pintado su propio padre. La obra, llena de colores vivos, llama inmediatamente su atención. El bebé se queda con los ojos completamente abiertos y una enorme sonrisa mientras observa el cuadro y pasa su mano por encima de la pintura, como si estuviera intentando descubrir todos sus detalles.

"Seguramente sepa mucho de arte", bromea Alfonso Arús al ver la reacción del pequeño, mientras Hans Arús señala algunos de los elementos que podrían haber conquistado al pequeño.

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