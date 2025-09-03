Ahora

análisis

Elizabeth Duval ve un "síntoma de vacuidad política": "De la entrevista de Sánchez solo ha quedado el titular sobre los jueces"

La filósofa y escritora ha reflexionado sobre lo que dejó la reciente entrevista a Pedro Sánchez y ha subrayado el debate que generó a posteriori: "Se produce una política que a la ciudadanía no le interesa y que solo provoca más distancia".

Elizabeth Duval ve un "síntoma de vacuidad política": "De la entrevista de Sánchez solo ha quedado el titular sobre los jueces"

La filósofa y escritora Elizabeth Duval ha reflexionado sobre lo que dejó la reciente entrevista a Pedro Sánchez. En primer lugar, ha coincidido con las palabras de Marta García Aller y ha señalado: "Que los jueces le busquen las cosquillas al poder está bien, estoy de acuerdo; lo excepcional es que un juez se invente un caso sin pruebas y se haga pasar eso como si fuera control al poder".

Duval, sin embargo, ha puesto el acento en algo que considera más preocupante: "Hay algo más grave que sucede cuando la gente escucha las tertulias o los debates constantes sobre los jueces, y es que esto es síntoma de una vacuidad absoluta de la política. Que de la entrevista del pasado lunes de Pedro Sánchez lo único que haya quedado sea el mismo titular repetido siete veces sobre los jueces, y que en los días posteriores no se haya hablado de vivienda, representa la vacuidad".

Para Duval, esta dinámica "genera una política que a la ciudadanía no le interesa y que solo provoca más distancia".

Las 6 de laSexta

  1. Boicot total del PP a la quita de deuda: sus barones se conjuran para rechazarla (aunque les venga bien)
  2. La reunión de Illa y Puigdemont, ¿anticipo de una foto con Sánchez? Desde Moncloa no fijan fecha
  3. ¿Plante al fiscal general? Jueces conservadores valoran realizar un gesto de protesta en la apertura del Año Judicial
  4. Venezuela acusa a EEUU de crear con inteligencia artificial el vídeo del ataque contra un supuesto barco con drogas
  5. Ryanair dejará de volar en cuatro aeropuertos españoles y recortará un millón de plazas este invierno
  6. 'Sirat', 'Romería' y 'Sorda', las películas preseleccionadas para representar a España en los Oscar 2026