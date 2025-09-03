Elizabeth Duval ve un "síntoma de vacuidad política": "De la entrevista de Sánchez solo ha quedado el titular sobre los jueces"

La filósofa y escritora ha reflexionado sobre lo que dejó la reciente entrevista a Pedro Sánchez y ha subrayado el debate que generó a posteriori: "Se produce una política que a la ciudadanía no le interesa y que solo provoca más distancia".

La filósofa y escritora Elizabeth Duval ha reflexionado sobre lo que dejó la reciente entrevista a Pedro Sánchez. En primer lugar, ha coincidido con las palabras de Marta García Aller y ha señalado: "Que los jueces le busquen las cosquillas al poder está bien, estoy de acuerdo; lo excepcional es que un juez se invente un caso sin pruebas y se haga pasar eso como si fuera control al poder".

Duval, sin embargo, ha puesto el acento en algo que considera más preocupante: "Hay algo más grave que sucede cuando la gente escucha las tertulias o los debates constantes sobre los jueces, y es que esto es síntoma de una vacuidad absoluta de la política. Que de la entrevista del pasado lunes de Pedro Sánchez lo único que haya quedado sea el mismo titular repetido siete veces sobre los jueces, y que en los días posteriores no se haya hablado de vivienda, representa la vacuidad".

Para Duval, esta dinámica "genera una política que a la ciudadanía no le interesa y que solo provoca más distancia".