Elizabeth Duval: "El problema del PP es supeditar los gobiernos autonómicos a sus intereses como oposición al Gobierno central"

La filósofa advierte sobre un problema estructural en la política española: la dificultad de coordinar responsabilidades entre oposición y gobierno, lo que genera contradicciones, especialmente en el PP, afectando la gestión autonómica y las respuestas a crisis como los incendios.

La filósofa y escritora Elizabeth Duval ha reflexionado sobre los recientes incendios y la situación política en España, señalando que existe un problema profundo relacionado con la arquitectura del Estado."Consiste en intentar coordinar tareas que, en un ámbito, corresponden a la oposición y, en otro, son responsabilidad de gobierno. El PP, en particular, tiende a supeditar constantemente lo que hacen los gobiernos autonómicos a los intereses que Génova marca en su papel de oposición al Gobierno central", explica.

Esto acaba generando, explica Duval, "contradicciones y contrasentidos en los discursos, como vimos en la comparecencia de Mañueco".

Y añade:"No es un problema exclusivo del PP, aunque sí creo que lo padece de una forma especialmente acusada".

