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Elizabeth Duval, sobre la muerte de Maricarmen: "Los que han hecho buitres carroñeros diseccionando cada aspecto de su vida privada se tendrían que mirar en un espejo moral"

La escritora y filósofa analiza en Al Rojo Vivo la figura de Maricarmen y reivindica el carácter político de su lucha por la vivienda, al tiempo que critica el tratamiento recibido por la activista tras hacerse pública su historia.

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La escritora y filósofa Elizabeth Duval ha reivindicado en Al Rojo Vivo el carácter político de la lucha de Maricarmen tras su muerte y ha cuestionado que se confunda lo político con lo partidista. "Creo que hay un elemento en el que con frecuencia nos equivocamos en España: cuando hablamos de que algo es político, creemos que estamos diciendo que es partidista o que se refiere a la política partidista", ha explicado.

Duval ha recordado que Maricarmen no pertenecía a ningún partido, pero sí era una mujer "política" porque estaba organizada y militaba en el Sindicato de Inquilinas. "Ella quería, en buena parte, que continuáramos la lucha. Decía que no había sido capaz de defender su casa antes de que se llegara a ese acuerdo con la nueva gestión para poder volver a ella, pero aspiraba a que todo el mundo tomara el ejemplo de su lucha para defender la suya", ha señalado.

La escritora ha insistido además en que las reivindicaciones de Maricarmen siguen vigentes. "No son reivindicaciones de un partido, ni del Gobierno ni de la oposición. Siguen ahí", ha afirmado. Y ha dirigido sus críticas hacia quienes, a su juicio, han convertido la vida privada de Maricarmen en objeto de escrutinio: "Los que han hecho buitres carroñeros diseccionando cada aspecto de su vida privada se tendrían que mirar en un espejo moral".

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